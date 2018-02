System Shock 2 – Entwicklung des Remakes pausiert

Im März 2016 kündigte das Entwicklerstudio Nightdive Studios an, den Spieleklassiker System Shock 2 neu aufzulegen. Dazu wurde eine kickstarter-Kampagne eröffnet, welche innerhalb kürzester Zeit über 1,3 Mio. $ einbrachte. Nun wird das Projekt jedoch auf unbestimmte Zeit pausiert. Dies kündigte Nightdive Studios’ Chef Stephen Kick nun in einem kickstarter-Update an.

Remake NICHT gecancelt

In seinem Statement betont Kick vor allem, dass die Entwicklung des System Shock 2 Remakes nicht gecancelt, sondern lediglich für einige Zeit auf Eis gelegt wird. Man sei während der Entwicklungszeit ein wenig vom Pfad abgekommen, habe ein wenig den Überblick und das geplante Konzept verloren und das Projekt entwickelte sich immer mehr von System Shock 2 weg. Kick möchte seinem Team nun ein wenig Zeit geben, um die aktuelle Situation neu einzuschätzen und zu den ursprünglichen Visionen des Projekts zurückzukehren.

Quelle: kickstarter