Sea of Thieves – Neues Zubehör angekündigt

Es war ja bereits bekannt, dass ein Xbox One Controllers im Sea of Thieves Design erscheinen soll. Jetzt wurden aber noch zwei weitere Accessoires angekündigt.

Mehr Zubehör für Sea of Thieves Piraten

Ab dem 20. März soll ein 2TB Game Drive im passenden Design verfügbar sein. Mit einem leuchtenden Totenkopf und Goldelementen, folgt die Festplatte dem gleichen Design wie schon der Controller. Kosten soll die Speichererweiterung etwa 90€. Den passenden Xbox Pro Charging Stand für den Controller wird es ab dem 19. Februar für etwas 50€ geben. Wer sich also stilecht ausstatten will hat jetzt die Gelegenheit. Am 20. März soll das Piratenabenteuer von Rare erscheinen.

Quelle: Dualshockers