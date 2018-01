Fortnite: Battle Royale – Neuer Meilenstein erreicht und frische Updates

Mit dem einfügen des Battle Royale Modus in Fortnite ist Epis Games ein ganz erfolgreicher Move gelungen. Denn das Spiel ist derzeit überaus erfolgreich und wird von Millionen Spieler auf der Welt Tag ein und aus gespielt. Nun hat Epic Games einen neuen Meilenstein erreicht. Denn nun nannte der Entwickler das Fortnite mittlerweile 45 Millionen registrierte Spieler aufweisen kann und stetig weiter wächst. Am letzten Wochenende waren zudem zwei Millionen Spieler gleichzeitig online und haben sich gegeneinander bekämpft. Passend dazu hat Epic Games nun angekündigt, das kommende Map Update für alle Spieler kostenlos anzubieten. Dieses soll noch diese Woche erscheinen und neue Gebiete, veränderte Vegetation und zahlreiche andere Änderungen vorweisen. Zudem hat das Entwicklerteam zuletzt eine zweite Karte in Aussicht gestellt, Fahrzeuge wie in PlayerUnknown’s Battleground seien jedoch nicht geplant.

Fortnite – Battle Royale Map Update

Quelle: YouTube (Playstation)