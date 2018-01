Final Fantasy XV – Systemanforderungen für PC bekannt gegeben

Square Enix hat nun die finalen Angaben für die Systemanforderungen an die PC-Edition von Final Fantasy XV bekannt gegeben. Hierbei werden auch Angaben gemacht, falls ihr das Spiel in 4K-Auflösung und mit HDR erleben wollt. Die PC-Edition erscheint am 6. März 2018 auf Steam, Origin und im Windows 10 Store. Die PC-Version wird alle Inhalte der Royal Edition umfassen, ein Benchmark-Tool und zusätzlich Mod-Support bieten. Zudem sollen 4K- und 8K-Auflösungen sowie HDR10 und Dolby Atmos unterstützt werden.

Minimale Systemanforderungen 720p

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

Prozessor:Intel Core i5-2500 (3,3 GHz); AMD FX-6100 (3,3 GHz)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760, NVIDIA GeForce GTX 1050 oder AMD Radeon R9 280

Arbeitsspeicher: 8 GB

DirectX Version 11

Festplattenspeicher: Über 100 GB

Empfohlene Systemanforderungen 1080p

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i7 3770 (3,4 GHz) oder AMD FX-8350 (4,0 GHz)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6 GB VRAM oder AMD Radeon RX 480

Arbeitsspeicher: 16 GB

DirectX Version 11

Festplattenspeicher: Über 100 GB

Ultra Systemanforderungen für 4K-Auflösung (2160p) mit HDR

Betriebssystem: Windows 10 64-bit mit Fall Creators Update

Prozessor: Intel Core i7-7700 (3,6 GHz oder) AMD Ryzen 5 1600X (3,6 GHz)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

Arbeitsspeicher: 16 GB

DirectX Version 11

Festplattenspeicher: Über 155 GB

Quelle: Square Enix