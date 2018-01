Meisterdetektiv Pikachu – Erscheint für den Nintendo 3DS

Der Release des 3DS-Spiels Great Detective Pikachu in Japan liegt nun knapp 2 Jahre zurück. Nun erscheint es auch bei uns im Westen, in Deutschland wird es Meisterdetektiv Pikachu heißen. Somit können wir in diesem Pokémon-Spinoff auch endlich mit Pikachu auf die Jagd nach Hinweisen zum Lösen eines verzwickten Kriminalfalles gehen. In Meisterdetektiv Pikachu, einem Action- und Adventurespiel, schließt sich der namensgebende Held, ein einzigartiges Pikachu, mit dem jungen Tim Goodman zusammen. Gemeinsam suchen sie nach Hinweisen, um einer Reihe mysteriöser Zwischenfälle auf den Grund zu gehen und Tims verschollenen Vater, Harry Goodman, aufzuspüren.

Neues Pokémon Spiel für den Nintendo 3DS

Meisterdetektiv Pikachu umfasst nicht nur alle Kapitel aus Meisterdetektiv Pikachu – Die Geburt eines neuen Duos, das 2016 exklusiv in Japan über den Nintendo eShop erschien, sondern auch völlig neue Inhalte, welche die Handlung ergänzen. Meisterdetektiv Pikachu wartet mit neuen Schauplätzen auf, die es zu erkunden gilt, sowie mit einer bunten Mischung aus Pokémon und menschlichen Figuren. Für angehende Detektive, die sich etwas Unterstützung bei der Spurensuche wünschen, enthält Meisterdetektiv Pikachu einen einfachen Modus. Wer diesen nutzt, erhält von Pikachu höchstpersönlich nützliche Hinweise dazu, was als Nächstes zu tun ist oder wo das nächste Spielziel zu finden ist.

Das Spiel erscheint am 23. März 2018 exklusiv für Systeme der Nintendo 3DS-Familie als Download- und Handelsversion.

Quelle: The Pokémon Company via Pressemeldung