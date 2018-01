Paladins – Termin zur Beta sowie Gameplay-Material veröffentlicht

Bereits vor zwei Tagen gab das Entwicklerstudio Hi-Rez bekannt, einen Battle Royale Modus ähnlich in wie Player Unknown’s Battlegrounds zu veröffentlichen. Dabei sollen Schlachten für bis zu 100 Spieler auf Maps ausgetragen werden, die 300 mal größer sein sollen als die bisherigen Karten von Paladins. Ebenfalls vorhanden ist eine Todeszone in Form eines Nebels, der den Spielerbereich eingrenzt. In Kisten könnt ihr Karten finden, mit denen ihr euch aufrüsten könnt. Die Karten sind dabei in verschiedene Seltenheiten vorhanden und farblich gekennzeichnet. Goldene Karten bieten zum Beispiel höhere Werte als Blaue Karten. Zeppeline lassen ähnlich wie in PUBG legendäre Gegenstände zufällig auf der Karte fallen.

Beta-Phase noch im ersten Quartal 2018

Bei der Hi-Rez Expo hat das Studio zudem den Termin zur Betaphase von Paladins Battlegrounds verraten. Demnach können wir uns schon im ersten Quartal 2018 in die Schlacht stürzen. Spätestens im März soll es dann soweit sein. Zudem wurde im Rahmen der Expo ein einstündiges Video veröffentlicht, dass den Modus in bewegten Bildern zeigt. Im Gegensatz zu PUBG dauert ein Match 20 Minuten und es wird in Teams gegeneinander gekämpft.

Quelle: dualshockers