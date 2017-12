Rainbow Six Siege – Neuer Meilenstein erreicht

Ende des Jahres 2015 erschien mit Rainbow Six Siege, ein taktischer Multiplayer-Shooter, welcher zu Beginn eher durchwachsen war. Doch Publisher Ubisoft hat sich im Laufe der Zeit die Kritiken und Wünsche der Community angenommen und das Spiel stetig verbessert und mit neuen Inhalten versorgt. Dies hat sich ausgezahlt, denn Rainbow Six Siege ist einer der meist gespielten Shooter, die es derzeit gibt. Nun wurde sogar ein neuer Meilenstein erreicht. Denn wie Ubisoft in einer Pressemitteilung verlauten lassen hat, haben sich bisher über 25 Millionen Spieler für das Spiel registriert. Zwar ist diese Zahl etwas geschönt, denn ür das Spiel gab es in den vergangenen Jahren immer wieder mal einige kostenlose Test Wochenenden. An dieses Tagen konnten sich interessierte Spieler das Spiel herunterladen und einige Tage kostenlos anspielen. Jedoch mussten sich diese Spieler auch registrieren und zählen damit zu den 25 Millionen Spieler dazu. Nichtsdestotrotz ist die Anzahl von 25 Millionen Spieler eine beeindruckende Zahl, auf die Ubisoft zurecht stolz sein kann.

Quelle: Ubisoft