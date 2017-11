Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Pokémon Ultrasonne und 1x Ultramond

Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond spielen in der gleichen Welt wie Pokémon Sonne und Pokémon Mond, bieten aber eine alternative Geschichte: Über der Alola-Region ziehen düstere Wolken auf und es werden Geheimnisse aufgedeckt, die bis dahin verborgen geblieben sind. Außerdem sind neue Pokémon mit dabei, die weder in Pokémon Sonne noch in Pokémon Mond vorkamen und es gibt neue Elemente, die das Abenteuer noch unterhaltsamer machen.

Bald könnt ihr in Pokémon Ultrasonne und Ultramond wieder auf die Jagd nach den Taschenmonstern gehen. In den überarbeiteten Versionen erwarten euch einige neue Features. Damit ihr diese auch selbst erleben könnt, verlosen wir in Zusammenarbeit mit Nintendo je einmal Pokémon Ultrasonne und einmal Ultramond für Nintendo 3DS.

Was gibt es zu gewinnen?

Gewinner 1: 1x Pokémon Ultrasonne

Gewinner 2: 1x Pokémon Ultrmond

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Teilt uns per E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) mit, auf welches neue Feature ihr euch in Ultrasonne und Ultramond am meisten freut. Bitte mit dem Betreff: Pokémon Ultrasonne Ultramond Gewinnspiel.

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 25. November 2017. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.