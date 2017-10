Dragon Ball FighterZ – Magazin-Scans enthüllen Storydetails

Erst kürzlich zeigten wir euch Scans aus dem japanischen V-Jump Magazin, die neue Charaktere für Dragon Ball FighterZ vorstellten. Nun gibt es weitere Seiten, auf denen die Details der Ingamestory ein wenig näher beleuchtet werden. Bisher wurden Infos zur Geschichte eher spärlich freigegeben, nun bekommen wir einen ganzen Banzen an Details.

IHR seid der wahre Held

Die Story von Dragon Ball FighterZ dreht sich natürlich um die Z-Kämpfer. Diese verlieren jedoch alle ihre Kräfte und fallen einer nach dem anderen in Ohnmacht. Ihr seid derjenige, der mit ihnen eine Seelenverbindung eingehen und ihnen somit ihre Kräfte zurückkgeben kann. Während ihr im Geist eines Kämpfers unterwegs seid, könnt ihr seine Gedanken hören und so einiges über ihre Persönlichkeit erfahren. So lernt ihr endlich, wie wichtig Vegeta seine Familie wirklich ist. Des Weiteren hat die Geschichte von Dragon Ball FighterZ drei Szenarien, die erste davon ist die eben Beschriebene. Das zweite Szenario linkt euch mit Freezer und ihr werdet ausnahmsweise mal alles aus der Sicht eines Bösewichts sehen. Das dritte Szenario beschäftigt sich mit C18 und ihrer Verbindung zum neuen Charakter C21. Dragon Ball FighterZ erscheint in Japan am 01. Februar 2018, ein Datum für den Rest der Welt ist noch nicht verkündet worden.

