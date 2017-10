World of Tanks – Kennedy’s War als neue Kampagne für Konsolen

Die neuste Kampagne der War Stories von World of Tanks trägt den Titel Kennedy’s War und wird am 17. Oktober kostenlos für PlayStation 4, Xbox One und Xbox 360 herunterladbar sein. Dabei handelt es sich um die vierte veröffentlichte Kampagne für die Konsolenversionen. Des Weiteren werden alle bis dahin veröffentlichten War Stories auch für die Xbox One X zur Verfügung stehen. Die War Stories sind seit August diesen Jahres spielbar und sind die ersten Single- und Coop-Player-Kampagnen im World of Tanks-Universum.

Die Kennedy’s War-Kampagne wirft den Spieler in ein alternatives Szenario rund um die Kuba-Krise. Es fehlt nicht viel, um einen Krieg zwischen den USA und der UdSSR auszulösen und um eine Invasion der Amerikaner auf Kuba abzuwenden, installieren die Sowjets dort ihre nuklearen Raketen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von SGT Dale Reece der US Army und erhalten das Kommando über den für die War Stories exklusiven 2506 Panzer, eine Variation des M41 Bulldog. Um die anstehende Katastrophe abzuwenden, müssen die Spieler zusammen mit den verbündeten Streitkräften die sowjetischen Vorstöße zurückschlagen und die nuklearen Sprengköpfe entschärfen.

Quelle: Wargaming (via Pressemeldung)