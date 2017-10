Warframe Plains of Eidolon – Update kommt heute

Das Warten hat ein Ende. Warframe Plains of Eidolon macht sich heute auf dem PC breit und bringt eine neue offene Welt in das Free-to-play Game. Neben dem neuen Gebiet gibt es zahlreiche Extras und einen nagelneuen Warframe.

Warframe Plains of Eidolon ab heute für PC

Das Open World Update wurde lange von den Fans erwartet und heute ist es endlich soweit. Bis zu 50 Spieler werden sich in dem neuen Social Hub Cetus zusammenfinden können um Ausrüstung herzustellen, Missionen anzunehmen oder sich in Teams für Streifzüge durch die Ebenen zu treffen. In den Ebenen warten dann jede Menge Aktivitäten auf euch. Von Kämpfen gegen Feinde, Fischen, Ressourcen farmen und vieles mehr. Zudem gibt es mit Gara einen neuen Warframe. Mit ihren Glas manipulierenden Fähigkeiten kann sie Gegnern das Leben schwer machen. Im November soll das Update dann auch auf PS4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: PlayWarframe (via Youtube)