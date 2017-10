Warframe Plains of Eidolon – Erweiterung kommt nächste Woche

Lange haben Fans darauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Warframe Plains of Eidolon wird das Free-to-play Action Game um eine umfassende Open World Komponente erweitern.

Warframe Plains of Eidolon kommt schon nächste Woche

Digital Extremes haben heute angekündigt, dass nächste Woche das Open World Update Plains of Eidolon für PC erscheinen wird. Im November werden dann auch Playstation 4 und Xbox One Tennos das Update erhalten. In der kleinen Kolonie Cetus werden jede Menge neue NPCs, Händler und mehr auf Tennos warten und jede Menge Missionen für euch bereithalten. Ebenso wird der mittlerweile 34. Warframe in das Spiel eingeführt. Gara kann Glas manipulieren und bringt einige interessante Fähigkeiten mit. In den Ebenen erwarten euch neben feindlichen Grineer Camps auch ein dynamischer Tageszeitwechsel sowie die mächtigen Eidolons selbst die nur von mehreren Tennos im Team besiegt werden können.

Debüt des tödlichen Kriegers: Erlebe die Einführung des 34. Warframes, Gara, die Glas manipuliert, um den Widerstand ihrer Feinde zu zerbersten. Zu Garas einzigartigen Fähigkeiten gehören der Shattering Lash, der eine tödliche gläserne Klinge hervorschießen lässt oder einen 180 Grad-Schlag ausführt, der alles in seinem Weg beschädigt, den Splinter Storm, der sein Ziel mit wirbelnden Glasscherben umgibt, Spectrorage, der einen Ring aus Spiegeln um sein Ziel entstehen lässt und Mass Vitrify, eine Fähigkeit, die langsam einen Ring aus geschmolzenem Glas verbreitet, in dessen Wirkungskreis Gegner zu Kristallen erstarren.

Neue Waffen: Gara schwingt ein ganzes Arsenal an mächtigen Waffen, dazu gehören: Astilla: Die tödliche Astilla verschießt Geschosse, die beim Aufprall explodieren und tödliche Glasscherben in alle Richtungen schleudern. Volnus: Der schwere Volnus kann eine gewaltige Menge Schaden anrichten und Feinde zu Brei zerschlagen, vorausgesetzt, du hast die Kraft, ihn zu schwingen. Fusilai: Diese tödlichen Glas-Shuriken durchdringen Rüstung und Fleisch und töten Gegner lautlos.

Neue Verstärkungen: Argonak: Schalte weit entfernte Gegner mit dem hochentwickelten Laservisier-System dieses Grineer-Gewehrs aus. Tödlich sowohl im Einzelfeuer- als auch im Automatikmodus Krohkur: Diese hakenförmige Klinge belohnt geschickte Kämpfer mit kritischen Treffern. Dual-Krohkur: Mit einer Krohkur-Klinge in jeder Hand wird jeder Kampf zum gnadenlosen Gemetzel.



Fashionista: Der Virago-Helm und Garas neue Hyalus-Syandana erfüllen alle Ansprüche deines Sinns für Fashion. Alle Komponenten von Gara können derzeit im Spiel gefunden werden, der dazugehörige Blueprint wird in einer Quest später in diesem Monat hinzugefügt.

Focus 2.0: Erlebe die Wiedereinführung des Operator-Warrior Focus-Rework 2.0. Dieses neue System bringt einen mehr kampforientierten Skillbaum und gibt dir die Möglichkeit, dich mit unterschiedlichen Waffen und Rüstungen auszurüsten, die tief in den Höhlen der Ebenen gefunden werden können.

Und mehr! Spieler können sich die „Mag Deluxe Skin“, „Tonfa Deluxe“ und „Deluxe Syandana“ erspielen oder im Ingame-Markt kaufen. Sammeln von Ressourcen, und ganz neu in Ebenen von Eidolon: „Steinfisch“-Sammeln. Neue Schiffsdekorationen und eine neue Grineer-Waffe. Neue Mods und Stances.



Quelle: Digital Extremes