Super Mario Odyssey – Musikvideo zum Spiel veröffentlicht

Der kleine bärtige Klempner Mario wird am 27. Oktober 2017 in Super Mario Odyssey auf der Nintendo Switch sämtliche Welten bereisen und kann sich dabei in allerlei Tiere und Gegner verwandeln. Für die Titelmusik des Spiels leiht seine erste Freundin Pauline ihre Stimme, der Song dürfte vielen Nintendo-Fans ja bereits bekannt sein. Doch nun hat Nintendo auf seinem offiziellen Youtube-Kanal ein passendes Video zur Musik veröffentlicht, in der viele Musical-Darsteller neben Mario tanzen.

Wer den Ohrwurm einfach nicht loswerden möchte, kann in der Beschreibung zum Video sogar eine Kurzversion der Musikstücks zum Download finden. Dann heißt es auch in eurer Playlist Jump Up, Super Star!

Quelle: Nintendo Deutschland (via Youtube)