Pokémon Der Film: Du bist dran! – Neuer finaler Trailer veröffentlicht

Der vollständige, letzte Trailer zum Zeichentrick-Spielfilm Pokémon – Der Film: Du bist dran! wurde jetzt veröffentlicht. The Pokémon Company International und Fathom Events bringen diesen Film nur für zwei Tage – am 5. und 6. November – in ausgewählten internationalen Märkten in die Kinos. Tickets für Kinos in Deutschland sind jetzt auf www.FathomEvents.com und in teilnehmenden Kinos erhältlich.

Gratis Pokémon-Sammelkarte im Kino

Zur Feier dieses Events können Kinobesucher eine noch nie dagewesene Pokémon-Sammelkarte mit Ashs Pikachu, das die Kappe seines Trainers aus dem neuen Film trägt, erhalten. Sie erhalten außerdem einen QR Code, der Ashs Pikachu (Partnerkappe) in den mit Spannung erwarteten Videospielen Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond für Systeme der Nintendo 3DS-Familie freischaltet, welche am 17. November erscheinen. (Pokémon-Sammelkarten und QR Codes sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht; Mengen sind begrenzt.)

Quelle: The Pokémon Company via Pressemeldung