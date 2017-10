Playstation VR – Neues Modell angekündigt

Mit Playstation VR hat Sony den VR Trend in die Wohnzimmer unzähliger Gamer gebracht. Jetzt hat der Elektronikkonzern ein Hardwareupdate angekündigt. Allzu groß fallen die Unterschiede aber nicht aus.

Playstation VR bekommt erstes Hardwareupdate

Wann genau die neue Version des Headsets erscheinen soll ist zwar noch unklar, was es können soll wurde aber bereits genannt. Das Headset an sich bekommt einen kleinen Facelift, das Verbindungskabel wird dünner und die Kopfhörer werden integriert. Das Processor Unit bekommt zudem einen neuen Chip der HDR Ausgabe über das Headset ermöglichen wird. An den Preisen soll sich dabei nichts ändern.

Quelle: PSVR: The Ultimate FAQ