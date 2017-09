Arena of Valor – Was sind die stärksten Helden?

Im Moba Hit Arena of Valor habt ihr viele verschiedene Helden zur Auswahl. Dabei erfüllt jeder Held eine ganz bestimmte Rolle wie Tank, Unterstützer oder Schadensausteiler. Aber hier kann noch mal ganz genau abgestuft werden, denn es gibt durchaus Helden die stärker als andere sind und daher besonders gerne gepicked werden. Daraus folgt natürlich auch, dass es durchaus schwäche Champions gibt, die eher selten gewählt werden. Natürlich werden diese Stärken und Schwächen auch in zahlreichen Foren diskutiert, doch schaut man sich die Profis von Arena of Valor an, erkennt man deutlich, dass sich bestimmte Klassen als deutlich beliebter erweisen.

Welcher Champions ist am stärksten?

Schaut man sich die Ranglisten der Spiels an, so wie es auch FeedingSand in seinem Reddit Post gemacht hat, kann man eine klare Aufzählung der beliebtesten Champions machen. Dabei werden die Champions in verschiedene Kategorien unterteilt. Diese reichen von S+ für sehr starke Helden, bis hin zu D für aktuell sehr schwache Champions. Wir haben hier für euch die Erklärung der Kategorien mit der direkten Einteilung der Champions:

S+ Die Champions sind aktuell die stärksten im Spiel, da entweder ihr allgemeiner Schaden sehr hoch ist, oder ihre Spiel-Mechanik die anderer Helden im Schaden übertrifft. Batman, Murad, Cresht, Taara, Chaugnar, Wukong, Gildur, Alice, Zuka S Durchaus starke Helden, die sehr oft und gerne gespielt werden. Ihr Anteil am Sieg ist beachtlich. Butterfly, Jinnar, Kriknak, Nakroth, Maloch, Natalya, Ormarr, Preyta, Raz, Thane, Violet, Tel’Annas, Arthur, Zill A Starke Helden, die auch mal ohne direkte Unterstützung einen Kampf überleben können. Kahlii, Lu Bu, Lumburr, Krixi, Peura, Skud, Yorn, Zephys B Ebenfalls starke Helden, welche aber nicht „overpowerd“ scheinen. Fennik, Ignis, Ilumia, Mina, Mganga, Slimz, Veera, Aleister, Grakk C Champions die man im Spiel nicht wirklich vermissen würde, wenn sie doch gespielt werden, sollte man über Stärken und Schwächen genau bescheid wissen. Azzen’ka, DiaoChan, Omega, Valhein, Zanis D Champions die man aktuell nicht spielen sollte, da sie einfach zu schwach sind. Toro

Quelle: reddit