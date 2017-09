South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Hat den Gold-Status erreicht

Der Goldstatus ist da und das bedeutet? Die Entwicklung des Rollenspiels ist endlich abgeschlossen und das nach all den zahlreichen Verschiebungen. Viele haben kaum noch damit gerechnet, doch nun steht es endlich fest „South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe“ wird am 17. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. So soll die deutsche Version anscheinend komplett ungeschnitten, mit der USK Altersfreigabe: „ab 16 Jahren“ erhältlich sein. Synchronisiert wird das Spiel von den Original TV-Serien Sprechern, allerdings wird den Fans der englischen Fassung die Möglichkeit geboten das Spiel in der US-Fassung zu spielen und die entsprechenden Untertitel einzustellen. Das Warten hat nun also fast ein Ende und um euch die Wartezeit bis zum Release zu überbrücken, hier noch mal ein Trailer zum Spiel:

Quelle: Ubisoft