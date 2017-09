For Honor – Neuer Spielmodus „Tribute“ angekündigt

In Kürze wird es auch für For Honor einen neuen 4v4-Modus geben. Dieser trägt den Namen Tribut und besteht aus einer Variation des klassischen Capture the Flag. Beide Teams versuchen die Kontrolle über drei verschiedene Opfergaben zu erlangen. Werden diese Opfergaben kontrolliert und erfolgreich zu einem der drei Team-Schreinegetragen, werden zusätzlich diverse Team-Segen aktiviert. So wird beispielsweise der Angriff verstärkt, die Laufgeschwindigkeit erhöht oder das gegnerische Team dauerhaft sichtbar gemacht.

For Honor erhält neuen Spielmodus

Besonders die Teamkombination wird in diesem Modus eine wichtige Rolle spielen. Während sich schnelle Charaktere bestens dazu eignen, Opfergaben aus dem gegnerischen Schrein zu stehlen, braucht es besonders Starke Helden, um diese zu verteidigen. Der Modus wird auf einer Vielzahl von Karten spielbar sein, darunter Turmruine, Schlucht, Schiffswerft, Kathedrale, Wikingerdorf und Wald.

Quelle: Ubisoft via Pressemeldung