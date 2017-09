Angespielt: Rez Infinite (gamescom 2017)

Wer staunt nicht immer wieder über die Weiten des World Wide Web? Schon mal daran gedacht, durch diese Welt zu fliegen? Etwa so kommt man sich vor, wenn man das erste mal Rez Infinite spielt. Genau genommen fliegt man als eine Art Lichtmensch oder Pixelmensch durch eine wild zur Musik pulsierende Computerwelt, in der man Gegner abschießt. Wie genau diese Welt mit einer VR-Brille auf dem Kopf aussieht, habe ich auf der gamescom selbst ausprobiert.

Tauche in eine ganz eigene Welt ein

Das Spielprinzip von Rez Infinite ist denkbar einfach, erinnert es doch stark an eine Art Shooter. Man muss die Gegner mit dem Zielkreuz anvisieren und markieren. Dabei ist es möglich, bis zu acht Ziele gleichzeitig zu markieren und dann abzuschießen, um Punkte zu erhalten. Dabei fliegt man immer wieder durch zahlreiche Welten und ist dabei immer auf der Suche nach neuen Gegnern. Bisher hört sich das nicht wirklich spektakulär an, oder? Das dachte ich mir, solange ich das Spiel nur am PC getestet habe auch, doch sobald man die VR-Brille aufsetzt, wird man regelrecht von den Socken gehauen.

Ein mehr als gelungenes VR-Erlebnis

Setzt man die VR-Brille und die Kopfhörer auf, ist man schlagartig in einer anderen Welt. Das Besondere dabei ist, dass man plötzlich mitten durch die Computerwelt fliegt und sich frei umsehen kann. Dabei entsteht ein ganz spannendes Gefühl, welches das VR-Erlebnis nochmal auf ein höheres Level hebt. Entwickler Monstars/Resonair haben hier wirklich eine unglaubliche Arbeit geleistet, denn die gegnerischen Lichtpixel kommen nicht nur von vorne, teilweise muss man als Spieler seitlich oder nach oben und unten schauen, um sie ausfindig zu machen. Das Markieren der Gegner per Kopf-Tracking funktioniert umwerfend und man fängt schnell an, den Lichtpixeln mit dem Kopf und dem Controller zu folgen. Dies sorgt dann auch für einen reibungslosen und schnellen Ablauf beim Markieren mehrerer Ziele. Das Markieren und Abschießen der kleinen Pixel ist natürlich nicht alles, so muss man sich in einigen Leveln auch größeren Gegnern stellen. Diese stellen den Spieler dann auf die Probe, da sie sich quer durch den Raum bewegen und so schnelle Reaktionen gefragt sind. Teilweise fliegen die Gegner auch hinter den Spieler, dies kann dank der zahlreichen kleinen Gegner, welche ebenfalls noch um einen herum fliegen, für ein flaues Gefühl im Magen sorgen.

Ein harmonisches Zusammentreffen von Farben und Musik

Grafisch und vom Erlebnis her, das einem geboten wird, gehört Rez Infinite wohl zu einem der schönsten VR-Spiele. Das Design der Lichtpixel und der zahlreichen verschiedenen Gegner wirkt modern und zeitlos. Untermalt wird all das dann noch von der Musik, welche das Spiel ideal abrundet. Rez Infinite erschien am 09. August 2017 für Steam PC, HTC Vive und Oculus Rift und ist desweiteren auf der Playstation 4 und Playstation VR spielbar.