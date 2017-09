The Witcher – Trailer zum 10 jährigem Jubiläum veröffentlicht

Kaum zu glauben,aber vor zehn Jahren erschien das erste Witcher Spiel um Geralt. Gerade mit dem letztem Ableger The Witcher 3: The Wild Hunt feierte die Reihe ihren endgültigen Durchbruch und begeisterte Fans und Kritiker aus der ganze Welt. Mit Gwent erweitert CD ProjectRed das Universum, sogar noch um ein Kartenspiel. Damit scheint es auch in der Zukunft um die Witcher Reihe gut bestellt. Passend zum Jubiläum hat das Entwicklerstudio einen atmosphärischen Trailer veröffentlicht, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen:

Celebrating the 10th anniversary of The Witcher

Quelle: Youtube (The Witcher)