Playstation Now – Fallout Spiele erweitern das Line Up

Seit letzter Woche ist nun auch der Streaming Service Playstation Now bei uns nutzbar. Mit diesem Service kann man sich über 500 verschiedene PS4, PS3 und weitere Klassiker auf die Playstation 4 streamen und zocken. Nun hat Sony bekannt gegeben, welche Spiele nun das Line Up erweitern. Und diese Spiele können sich sehen lassen. Denn nun können auch Fallout 3, Fallout New Vegas oder Rage auf der Playstation 4 gespielt werden.

Fallout 3 and More – PlayStation Now September Update

Insgesamt wurde das Line-up bei PS Now um folgende Titel erweitert:

Fallout: New Vegas

Fallout 3

Hunted: The Demon’s Forge

RAGE

Wasteland 2: Director’s Cut

Blue Estate

Grand Ages: Medieval

Pure Pool

Pure Hold’em World Poker Championship

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Air Conflict: Pacific Carriers

Titan Attacks!

Tour De France 2016

Quelle: YouTube (Playstation)