The Division – „Überfall“ als nächstes Global Event?

Schon morgen Endet das erste Global-Event in The Division, welches den Titel „Ausbruch“ trägt. Bei diesem Event könnt ihr unter anderem die Köpfer eurer Gegner explodieren lassen, indem ihr Headshorts verteilt. Dieses erste Event erntete seitens der Spieler-Community zahlreichen Zuspruch, da es eine Abwechslung zum eigentlichen Spielalltag darstellt. Sobald das Event morgen um 14:00 Uhr beendet ist, kehrt der eigentliche Alltag in The Division wieder ein.

Deuten Screenshots auf das nächste Global-Event hin?

Nun stellt man sich natürlich die Frage, was wird das nächste Event sein das vorraussichtlich nächsten Monat starten wird. Daher wird in den offiziellen Division Foren bereits kräftig spekuliert und diskutiert. Einige Spieler berichten dass bei ihren Belobigungen eine neue Kategorie angezeigt wird, welche „GE Assault“ heißt und daher für das Globel Event „Überfall“ stehen dürfte. Wir haben euch hier ein Screenshot des Reddit Users „Covertwind“ eingefügt, welches das GE Assault Event anzeigt.

Spieler die bereits bei der PTS-Phase für 1.7 dabei waren, dürften „Assault“ bereits kennen. Hier ist die Distanz zum Gegner der entscheidende Faktor, die genaueren Modifier auf dem Testserver waren damals wie folgt:

Globaler Modifier: Je Näher ihr dem Feind seid, umso höher ist euer gesamter Agenten-Schaden.

Je Näher ihr dem Feind seid, umso höher ist euer gesamter Agenten-Schaden. Crucial Assault: Auch hier ist der Agenten-Schaden auf einen Feind erhöht, wenn ihr euch nahe am Fein befindet. Wo hingegen euer Gegner mehr Schaden austeilt, je weiter er von euch entfernt ist. Kurz gesagt seid ihr nah am Fein = mehr Schaden, ist euer Feind weit weg = kassiert ihr mehr Schaden.

Auch hier ist der Agenten-Schaden auf einen Feind erhöht, wenn ihr euch nahe am Fein befindet. Wo hingegen euer Gegner mehr Schaden austeilt, je weiter er von euch entfernt ist. Kurz gesagt seid ihr nah am Fein = mehr Schaden, ist euer Feind weit weg = kassiert ihr mehr Schaden. Gruppen-Modifier: Die Effekte von „Crucial Assault“ plus: Wenn ihr in eurer Einsatzgruppe nah zusammen steht, erhöht sich euer Schaden. Wenn euer Gegner alleine steht, erhöht sich sein Schaden.

Wann genau das Event erscheint und ob es sich beim nächsten Event dann tatsächlich um Überfall handelt, steht bisher nicht fest. Desweiteren kann es sein, dass es bei dem Event „Überfall“ schlussendlich noch Anderung geben kann.

