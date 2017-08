Dragon’s Dogma: Dark Arisen – Stürzt euch ab Oktober in die Schlacht!

Lust auf Endzeit-Stimmung, Drachen und die Chance der Retter der Welt zu werden? Dann dürfte die verbesserte Version des Action-RPG´s Dragons Dogma: Dark Arisen genau das richtige für euch sein. Hier schlüpft der Spieler in die Rolle eines auserwählten Erweckten und hält das Schicksal der Welt in seinen Händen. Die große und detailreiche Spielwelt wartet darauf von euch erkundet zu werden und euch stehen insgesamt neuen unterschiedliche Spielklassen zu Verfügung. Das ermöglicht euch zahlreiche intensive und abwechselungsreiche Kampfeinheiten im Spiel zu erleben. Zusätzlich stürzt ihr euch mit drei KI-Verbündeten, so genannten Vasallen in eure Abenteuer. Ihr habt desweiteren die Möglichkeit eure Aliierten online gegen nützliche Dinge zu verleihen oder einzutauschen, denn die Trupps entwickeln sich ganz unabhängig an eurer Seite.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen für PlayStation 4 und Xbox One wird ab dem 03. Oktober digital sowie in Deutschland wegen des Feiertages ab dem 04. Oktober im Handel erhältlich sein.

Quelle: Capcom