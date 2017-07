Citadel – Early Access gestartet

Fliegende Besen, Magie und Zauberlehringe? Na-nu sind wir hier bei einem jungen Magier mit einer Narbe auf der Stirn gelandet? Knapp vorbei, allerdings dürft ihr in Citadel auch in die Rolle eines jungen Magiers schlüpfen und als Zauberlehrling die weite Welt bereisen. Mit jeder Reise und jedem Abenteuer werdet ihr immer stärker – bis ihr schließlich zu einem Meistermagier aufsteigt. Als Meistermagier könnt ihr neben starker Magie auch die Kunst des Kreaturen zähmend zu euren Fähigkeiten zählen. Mit eurer Magie vermögt ihr ganze Festungen zu bewegen und wilde Orcs zu unterwerfen. Natürlich könnt ihr auch das fliegen auf einem Besen zu euren Fähigkeiten zählen, Magier die sich in diesen Fähigkeiten vertiefen, erlangen mit der Zeit sogar die Kunst ohne Hilfsmittel die Lufte unsicher zu machen.

Schwingt euch in Harry Potter Manier in die Lüfte

Citadel: Forged with Fire ist nicht mehr in der kostenlosen Beta verfügbar, wer sich also von nun an in die Magie stürzen will muss sich die Early-Access-Version für 22,99 Euro zulegen (noch bis zum 3. August 2017 ist Citadel bei Steam für 18,39€ im Angebot). Laut dem Entwickler soll das Spiel ungefähr ein Jahr als Early Access verfügbar sein, somit dürfte der endgültige Release im Sommer 2018 folgen. Damit ihr einen besseren Eindruck zum Spiel erhaltet, haben wir hier noch einen Gameplay Trailer für euch:

Quelle: steam