WoW – Method kündigt Video zum World 1st von Kil’Jaeden an

Man könnte sagen, dass es bei den Videos zu World 1st Kills in World of Warcraft eine unausgesprochene Regel gibt, welche besagt die Ehre des ersten Videos gebührt der Gilde, die den Boss als erstes bezwungen hat. Im Fall von Kil’Jaeden im Grabmal des Sargeras also der europäischen Gilde Method (wir berichteten hier), die Raidgruppe bezwang den Endboss auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad am 16.07.2017 und genau sieben Tage später folgte die russische Gilde Exorsus mit dem World Second Kill.

Method kündigt Videoupload an

Bisher ließen sich die Gilden beim hochladen eines solchen Videos, vor allem dem des World 1st Kill Videos einige Zeit, so das andere Gilden keine Vorteile durch den Kampfablauf erhalten konnten. Da in der heutigen Streamingzeit aber immer mehr Progress und Details durch bekannte Twitch Spieler verbreitet werden, erklärte Method dass einer Veröffentlichung ihres Kill Videos eigentlich nichts im Wege steht und kündigten nun ein Veröffentlichungstag auf ihrer Homepage an. Demnach wird das Video heute Abend um 20:00 Uhr europäischer Zeit veröffentlicht.

Quelle: methodgg