WoW Legion – Method holt sich den World First Kill

Nun ist das Rennen um den World First Kill entschieden und der „Sieg“ geht an die Gilde „Method“. Nach stolzen 654 Wipes haben es die Jungs und Mädels endlich geschafft und Kil’jeaden auf dem mytischen Schwierigkeitsgrd im Grabmal des Sargeres in die Knie gezwungen.

654 wipes. This has been one of the hardest bosses ever, just so you guys know.

