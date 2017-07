Elex – Trailer stellen die Outlaws und die Berserker vor

Noch knapp drei Monate, dann entführt Piranha Bytes uns mit Elex wieder in eine lebendige und rauhe Rollenspielwelt. Wie von der Spieleschmiede aus Essen gewohnt können wir uns einer von einigen Fraktionen anschließen, und so unser Abenteuer, unseren Werdegang und die Art, wie wir kämpfen, selbst gestalten. Zwei neue Trailer zeigen uns nun zwei dieser Fraktionen, die Berserker und die Outlaws.

Rohe Gewalt oder Magie

Wer auf brachiale Gewalt steht, der ist bei den Outlaws bestens aufgehoben. In der Einöde der Wüste haben sie ihr Lager aufgeschlagen und gelernt, mit den harten Zuständen ihrer Umgebung umzugehen. Die Wüste hat sie beinhart gemacht und lässt sie so einiges aushalten. Sie greifen hauptsächlich mit harten, maschinisierten Waffen an. Die Berserker hingegen haben es gelernt, das fremdartige Elex für ihre Zwecke einzusetzen. Es erlaubt ihnen, mächtige Magie zu wirken, welche für Gefechte nützlich sein kann. Elex erscheint am 17. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Piranha Bytes via Youtube