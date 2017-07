WoW Legion – Argus kommt mit neuen Mounts

Argus ist auf den World of Warcraft Testservern angekommen und mit dem neuen Planet kommen auch zahlreiche neue Mounts. Mit dem neuen Patch finden also einige neue Reit- bzw. Flugtiere ihren Weg in euren Stall (wenn ihr so wollt). Die neuen Mounts sind wohl eher ausgefallener Natur und dürften daher einen besonders hohen Wiedererkennungswert haben. Wir haben sie uns daher mal die ersten beiden genauer angeschaut und wollen sie euch hier natürlich auch vorstellen:

Shackled Ur´zul – Gefesselter Ur´zul

Man kann sehen, dieses Mount ist zusammengesetzt aus den gequälten Körpern und Seelen der gefallenen Mitglieder der Armee des Lichts, so ist Ur’zul faszinierend und schrecklich zugleich.

Vile Fiend – Übles Scheusal

Dieses Wesen wurde während einer schrecklichen Zeremonie mit verätztem Blut verdorben.

Quelle: wowhead.com