Playstation Store – Neue Big in Japan Aktion gestartet

In Sonys Playstation ist mit der Big in Japan eine neue Rabatt Aktion im Playstation Store gestartet. Bei dieser sind teils drastisch diverse Spiele aus Fernost im Preis reduziert. Vertreten sind über 200 Spiele für Playstation 4, Playstation 3 und Playstation Vita . Bei dieser Aktion sind namenhafte Spiele wie Resident Evil 7, Yakuza Zero, Dark Souls 3 oder Dragonball Xenoverse vertreten. Unter folgenden Link kommt ihr auf die Playstation Store Seite, in der alle Spiele zu sehen sind.

Quelle: playstation.com