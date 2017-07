Playstation – Sony verbessert Trophy Dienst

Das verdienen von Trophäen in Playstation Spielen hat viele Fans rund um die Welt. Wer schon auf der PS3 die imaginären Pokale gesammelt hat, kann sich bestimmt noch erinnern wie lange es dauerte bis die Errungenschaften mal mit Sonys Servern synchronisiert waren. Die PS4 ist da deutlich schneller aber offensichtlich noch nicht schnell genug.

Über Nacht hat Sony den Trophy Dienst ein wenig verbessert. Via Twitter kam die Meldung, dass Trophäen von nun an sofort mit den Sony Servern abgeglichen werden. Damit kann man seine Erfolge nun noch schneller mit Freunden teilen. Keine große Änderung aber dennoch super für alle Trophy Hunter.

Good news! Your trophies will now sync much quicker than ever before on your PS4, so it’ll be easier to show off your achievements! pic.twitter.com/x0ZgiFu4Wp

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) 5. Juli 2017