WWE 2K18 – Coverstar enthüllt

Wie in jedem Jahr wird auch in diesem Jahr ein neuer Ableger der WWE 2K Reihe erscheinen. Einer der Fragen die Fans im Vorfeld des Release immer beschäftigt ist, welcher Superstar auf den Cover des Spiels ist. Im letzten Jahr war es der mehrmalige WWE und UFC Champion Brock Lesnar. Heut wurde nun das diesjährige Cover enthüllt. Demnach ziert kein geringerer als Seth Rollins das Cover des diesjährigen Ablegers. Seth Rollins debütierte 2010 in der WWE und mit dem NXT Championship gewann er 2012 seinen ersten Titel. Im Hauptroster debütierte als Mitglied von The Shield bei den Survivor Series 2012. In den darauf folgenden Jahren folgten weitere Titel und Erfolge. Seine gewonnen Titel sind: 2x WWE Champion, United States Champion und „Mr. Money in the Bank“. Desweiteren besiegte er Triple H in diesem Jahr bei Wrestlemania 33.

WWE 2K18 Seth Rollins Cover Reveal

WWE 2K18 erscheint am 17. Oktober 2017 für Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: YouTube (WWE 2K)