Agony – Neuer Trailer zum Survival Horror

Der Survival Horror Titel Agony, hat einen neuen Trailer bekommen. Der polnische Entwickler Madmind Studios zeigt darin neues Gameplay zu seinem Höllenspiel. Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr für PS4, Xbox One und PC.

Agony bekommt höllischen neuen Trailer

In Madmind Studios Titel spielt ihr eine gepeinigte Seele in der Hölle. Ihr müsst von anderen Wesen in der Hölle Besitz ergreifen um die Red Goddess zu treffen. Diese bietet nämlich die einzige Möglichkeit um der Hölle zu entkommen. Der neue Trailer zeigt dabei etwa 12 Minuten neues Gameplay. Aber Achtung, Leute mit schwachen Nerven müssen danach vielleicht mit Licht schlafen.

Quelle: AgonyGame