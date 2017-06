Wolfenstein II: The New Collossus – Neuer Teil angekündigt

Im Vorfeld der E3 gab es Spekulationen, ob denn ein neuer Wolfenstein Teil in Arbeit sei. Mit der Bethesda E3 Präsentation sind wir nun schlauer. Denn mit Wolfenstein II: The New Collussus wird ein neuer Teil erscheinen. Der Ankündigungstrailer beginnt dabei als Live Action Trailer und geht dann in Spielgrafik über. In diesem wird eine alternative Realität gezeigt, in der die Nazis den Krieg gewonnen haben.

Wolfenstein II: The New Colossus – E3 2017-Enthüllungstrailer

Im Spiel wird man erneut in die Rolle von William Joseph „B.J.“ Blazkowicz schlüpfen. Schauplätze die im Spiel vorkommen werden sind, die Kleinstadt Roswell in New Mexico, die Sumpflandschaften rund um New Orleans und die durch eine Explosion verwüstete Metropole Manhatten. Das neue Spiel wird dabei im der id Tech 6 Engine laufen.

Wolfenstein II: The New Collossus erscheint am 27. Oktober 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC.

