Total War: Warhammer 2 – Endlich Releasedatum bekannt

Fans der Total War-Reihe dürften sich gefreut haben, als auf der PC Gaming Show der E3 endlich ein Releasedatum für Warhammer 2 bekannt gegeben wurde. Zudem wurde eine neue Cinematic aus dem Spiel gezeigt.

Warhammer-Fans warten auf den September

Gezeigt wurde eine kleine Cutscene aus dem Spiel, die das Battle of the Fallen Gates zeigt. Hier kämpfen Hochelfen gegen Echsenmenschen. Natürlich dürften Fans ziemlich aufgeregt sein, neues Material aus Warhammer 2 zu sehen, doch am meisten dürfte sie jedoch das offizielle Releasedatum interessieren. Am 28. September wird Total War: Warhammer 2 erscheinen.

Quelle: PC Gamer via Youtube