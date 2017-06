The Game Awards 2017 – Termin bekannt gegeben

Neben der E3, die gerade in Los Angeles stattfindet, ist die The Game Awards eine weitere wichtige Videospielveranstaltung. Bei den Oscars der Videospiele werden jährlich die wichtigsten Preise der Branche verliehen. Im Zuge der E3 hat nun Gastgeber und Veranstalter Geoff Keighley die diesjährige Verleihung offiziell angekündigt. Wie er bekannt gegeben hat wird die Preisverleihung am 07. Dezember in Los Angeles stattfinden.

Happy to announce @thegameawards return to Los Angeles on December 7. Tickets on sale today at 10am. pic.twitter.com/sOLMNTvuPv — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 12. Juni 2017

Ab heute kann man zudem die Tickets im Vorverkauf erwerben. Wer zu dieser Zeit in Los Angeles ist und dabei sein will, kann die Karten unter der offiziellen Seite kaufen. Allerdings ist noch nicht klar, was die Karten kosten werden. Im letzten Jahr waren diese kostenlos.

Quelle: thegameawards.com