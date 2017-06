Steep – Road to the Olympics Erweiterung angekündigt

Im Zuge von Ubisofts Präsentation auf der E3 wurde die Erweiterung Road to the Olympics zum Wintersportspiel Steep angekündigt. Zu Ehren der Olympischen Winterspiele in Pyeong Chang 2018 sollen neue Orte in Südkorea eingebunden werden. Zu den neuen olympischen Disziplinen zählen Downhill, Slopestyle, Halfpipe, Giant Slalom, Super G, und Big Air. Dabei können einzigartige Herausforderungen gegen andere Spieler bestritten werden.

Road to the Olympics erscheint am 5. Dezember 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: E3 Ubisoft Präsentation