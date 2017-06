South Park: Phone Destroyer – Cartman & Co. kommen auf die mobilen Geräte

South Park und die rektakuläre Zerreißprobe wird nicht das einzige Spiel mit den Jungs aus Colorado sein, mit Phone Destroyer kommen sie auch auf die mobilen Geräte. Hier spielen die Kids nicht etwa Superhelden, sondern Cowboys und Indianer. Und Ritter. Und Chorknaben. Und noch viele weitere Charaktere, als die man anscheinend spielen kann.Tauben und Cock Magic

Auch auf den mobilen Geräten wird South Park sich mit seinem Humor nicht zurückhalten. In Phone Destroyer kämpft ihr in einer mitreißenden Story im PvP-Modus gegen andere Spieler, und wählt dabei eure Lieblingscharaktere. South Park: Phone Destroyer erscheint noch in diesem Jahr für alle mobilen Geräte.

Screenshots zu South Park: Phone Destroyer

South Park: Phone Destroyer spielt im bekannten South Park-Universum und bringt es als ausgefallenes Kartensammel- und Echtzeit-PvP-Erlebnis auf mobile Plattformen. Mit jeder Menge Humor, den beliebtesten Charakteren der Serie und spannenden Kämpfen ist das Spiel eine authentische Erweiterung der TV-Serie und gibt die Atmosphäre perfekt wieder. Auch in Sachen Sound bleibt es dem South Park-Universum treu und bietet die von Trey Parker und Matt Stone gesprochenen Charaktere.

