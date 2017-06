Skyrim Switch – RPG kommt mit einer Überraschung

Auf der Bethesda PK haben wir jetzt mal wieder einen kurzen Blick auf Skyrim für die Nintendo Switch werfen können. Fans von Big N werden diesmal sogar eine exklusive Überraschung erleben. Schaut euch doch einfach den Trailer an und seht selbst.

Skyrim meets Hyrule

Wer einen der raren Breath of the Wild Link amiibos sein Eigen nennt, darf diesen in der Switch Version von Bethesdas Mega-RPG verwenden. Mit einer kurzen Aktivierung über den NFC Reader erscheint eine Schatzkiste im Spiel, die euch in der Tat Links ikonische, blaue Tunika sowie Schild und Schwert gibt. Damit könnt ihr dann die auf Drachenjagd gehen.

Quelle: Bethesda Softworks