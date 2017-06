Sea of Thieves – Neues Gameplay von der E3 2017

Auf der Pressekonferenz ließ es sich Phil Pencer nicht nehmen und zeigte neues Gameplay von RAREs Xbox Exklusivspiel Sea of Thieves. Das Spiel wurde bereits 2015 auf der E3 gekündigt und befindet sich noch immer in Entwicklung. Dies liegt allerdings auch an der großen Spielwelt und daran, dass es sich hierbei um ein Onlinespiel handelt.

Release zu Sea of Thieves

Das Spiel sei allerdings eher ein kooperatives Action/Adventure. Ein MMO würde sich schon von der Spielmechanik unterscheiden und ist nicht immer intuitiv spielbar, so Lead Designer Mike Chapman auf der letzten E3. Das Spiel hat auch endlich ein Releasedatum: Das Spiel soll im Frühjahr 2018 exklusiv für Xbox One, Xbox One X und Windows 10 erscheinen.

Quelle: Microsoft