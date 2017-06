Auf der Microsoft E3 Präsentation wurde neben der neuen Xbox One X Konsole auch weitere Infos bekannt gegeben. Eine dieser Infos ist, dass das der Zombiesurvivalhit State of Decay 2 im Frühling 2018 für die Xbox One, Xbox One X und Windows 10 erscheinen wird.

State of Decay 2 – E3 2017 – 4K Trailer

Quelle: YouTube (Xbox)