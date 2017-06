Battlefront 2 – Offizieller Gameplaytrailer der E3

Nach dem Leak vom Battlefront 2-Gameplay gibt es natürlich auch offizielles Bildmaterial. Auf der E3-PK wurde ein Trailer gezeigt, der zwar als „Official Gameplay Trailer“ tituliert wurde, aber wie so oft eher cineastische Szenen zeigt. Eines steht jedoch fest: Star Wars Fans dürfte dieses Detail recht wenig interessieren, wenn das Material so aussieht, wie es aussieht.

Schlacht auf Naboo, Rey VS Kylo Ren und Weltraumaction

Der Trailer eröffnet mit einer Schlacht auf Naboo. Erstmals kann man auch als Druide in die Schlacht ziehen. Nach einigen Schlachten zu Land und in der Luft hat Darth Maul seinen großen Auftritt. Nachdem sich einige Zeit auf den Kampf auf Naboo konzentriert wurde, werden noch einige verschiedene Kämpfe und Orte gezeigt, wie unter anderem ein Kampf zwischen Rey und Kylo Ren und ein fetter Weltraumkampf. Battlefront 2 erscheint am 17. November.

Quelle: EA Star Wars (Youtube)