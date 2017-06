Pokémon Tekken DX – Port des Kampfspiels kommt auf die Switch

Heute gab es eine 8-minütige Nintendo Direct rund um Pokémon, und direkt gab es die Bestätigung: Pokémon Tekken kommt mit einer Deluxe-Version auf die Switch. Somit gibt es zwar einen Pokémon-Titel für die Switch, doch erstens ist es nicht das groß inzenierte Rollenspiel, mit dem Fans gerechnet hatten, und zweitens handelt es sich um einen Port.

Gen VI mischt auch mit

Die ersten Bewegtbilder der Deluxe (DX) Version zeigen die bereits aus der Wii U-Version bekannte Action, die das Spiel durchaus liefert. Im Original konnte man zunächst aus 16 Pokémon wählen, in der DX-Version kommen fünf Kämpfer dazu. Neben Darkrai, Scherox, Impoleon und Glibunkel feiert auch ein Taschenmonster aus der siebten Generation sein Debut, Silvarro. Also kann man mit 21 verschiedenen Pokémon den Ring besteigen, und vermutlich werden noch weitere folgen. Pokémon Tekken DX erscheint am 22. September.

Quelle: Offizieller Pokémon Youtube Kanal (Youtube)