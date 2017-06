Hellblade Senua’s Sacrifice – Release im August

Es gibt endlich einen Release Termin für Hellblade Senua’s Sacrifice, dem aktuellen Projekt von Ninja Theory. Das Indie Triple A Game, wie der Entwickler es selbst bezeichnet, soll schon Anfang August erscheinen.

Hellblade Senua’s Sacrifice erscheint als Downloadtitel

Ursprünglich 2014 auf der Gamescom angekündigt, hat man außer Dev Diaries und Trailern nicht viel von Ninja Theories neuem Spiel gesehen. Die Story um die psychotische Senua spielt mit Elementen aus nordischer und keltischer Mythologie. Am 8. August sollen Gamer dann selbst erleben können, was in Senuas Gedanken abgeht. Für etwa 30€ können PS4 und PC Gamer das neue Abenteuer erleben.

