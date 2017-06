FIFA 18 – Erster Trailer und Infos zum Release

Electronic Arts hat heute neben dem Releasedatum auch den ersten offiziellen Trailer zum Sportspiel FIFA 18 enthüllt, der sich rund um Fußballstar und Real Madrid-Stürmer Christiano Ronaldo dreht. Zudem wird Ronaldo eigens eine Sonderedition von FIFA 18 gewidmet.

Ronaldo- und Icon Edition

Die Ronaldo Edition wird einige zusätzliche Inhalte mit sich bringen. Bestellt ihr euch diese Edition vor, habt ihr einen 3-tägigen exklusiven Vorabzugang zu FIFA 18. Außerdem erhaltet ihr 20 Jumbo Premium Gold-FUT-Sets, acht Special Edition-FUT-Trikots und Christiano Ronaldo als Leihspieler. Die ebenfalls erhältliche Icon Edition von FIFA 18 enthält neben den Inhalten der Ronaldo Edition auch TDW-Leihspieler-Sets und Ronaldo-Leihicon.

FIFA 18 wurde ebenfalls mit einem Releasetermin bedacht: Am 29. September 2017 erscheint die Fußballsimulation für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One. Auf dem EA Play-Event am 10. Juni 2017 soll zusätzlich erstes Gameplaymaterial zu sehen sein.

Quelle: Electronic Arts