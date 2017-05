This is the Police – Kommt eine Switch Version?

Vor gut zwei Monaten erschien mit This is the Police (Unser Test zum Spiel)eine gelungene Polizeismiulation für die Playstation 4 und Xbox One. Doch dabei bleibt es offenbar nicht. Denn wie aus einer Preisliste von Gamestop hervor geht, könnte das Spiel auch für die Nintendo Switch erscheinen. Demnach kann man dort das Spiel für 29.99€ bereits vorbestellen. Anbieten würde es sich, denn das Spiel ist quasi prädestiniert um es unterwegs zu spielen. Doch bislang steht eine offizielle Ankündigung seitens Publisher THQ noch aus.

Quelle: gamestop.de