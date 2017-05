Guardians of the Galaxy – Zweite Telltale-Episode erscheint Anfang Juni

Die Guardians of the Galaxy mischen derzeit mit ihrem zweiten Teil die Kinos auf. Doch auch im Videospieluniversum steht eine zweite Episode mit Starlord, Rocket und Groot an. Episode 2 der Telltale-Serie steht in den Startlöchern und wird in knapp einer Woche erscheinen. Dies bestätigte Telltale auf ihrer offiziellen Website. Dabei holt die Guardians ihre Vergangenheit (und ihre unbezahlten Barrechnungen) ein.

Rocket Raccoons Vergangenheit?

Der größte Teil der zweiten Episode, welche den Namen „Under Pressure“ trägt, handelt von dubiosen Freundschaften, einem mysteriösen Relikt und neu entstandenen Spannungen im Team. Zusätzlich werden die Guardians anscheinend von einem Wahnsinnigen verfolgt. Und wem das noch nicht reicht, der kann in die Vergangenheit eines gewissen Waschbären eintauchen. Guardians of the Galaxy: Under Pressure erscheint am 06. Juni für den PC, die PS4, die Xbox One und mobile Geräte.

Quelle: telltale