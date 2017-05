Castlevania – Erster Trailer zur Netflix-Serie

Die Jagd auf Dracula begann auf dem NES, jetzt geht sie auf Netflix weiter. Die beliebte Castlevania-Reihe bekommt ja bekannterweise eine animierte Serie spendiert, und nun gibt es einen ersten Trailer. Und dieser vermittelt direkt, was mit der Serie rübergebracht werden soll. Und anders als in anderen Spieleverfilmungen werden die Gamer in diesem Trailer direkt angesprochen.

Vom NES-Spiel zur TV-Serie

So beginnt der Trailer damit, dass eine Castlevania-Cartridge in einen NES geschoben wird. Der Ladebildschirm des Spiels öffnet sich, und schließlich erscheinen erste Szenen der Serie. Hier werden augenscheinlich sowohl Kenner des Spiels als auch Animefans ihre helle Freude haben. Es gibt Peitschen, Schwerter, Dolche, eine Menge Blut, und natürlich den König aller Vampire, Dracula. Castlevania soll am 07. Juli auf Netflix anlaufen.

Quelle: Netflix (Youtube)