The Lost Child – Neues RPG von El Shaddai Machern

Wer sich noch an El Shaddai aus dem Jahr 2011 erinnert und gefallen an dem RPG fand, sollte jetzt die Ohren spitzen. Denn Sawaki Takeyasu, Director des Originals arbeitet aktuell an einem Nachfolger mit dem Namen The Lost Child.

The Lost Child bringt Lucifel zurück

El Shaddai Ascension of the Metatron bot mit Lucifel einen wichtigen Charakter, der Kontakt zwischen dem Hauptcharakter Enoch und Gott herstellte. Lucifel soll auch im neuen Projekt von Takeyasu dabei sein. In Japan soll der Titel noch im Sommer für PS Vita und PS4 erscheinen, ein Release außerhalb Japans ist noch nicht bestätigt.

Quelle: Famitsu