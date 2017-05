Splatoon 2 – Trailer und Controller im Stil der Tintenfische

Im Sommer ist es soweit, dann kann die Schlacht erneut beginnen und die Karten können eingefärbt werden. Passend zum Release des Farb-Shooters Splatoon 2 sollen Controller im Stile des Spieles für die Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Das Joy-Con Set in neongrün und neonpink ist eine gelungene Abwechslung zu dem bisherigen Paar in neonrot und neonblau. Dieser erscheint zwar erst nach dem offiziellen Release von Splatoon 2, lässt sich aber trotzdem ansehen und ist eine Kaufüberlegung wert.

Auch der Nintendo Switch Pro-Controller-Splatoon 2-Edition lässt sich sehen. Falls ihr bislang also noch nicht zugeschlagen habt, solltet ihr dies nun tun! Der Controller erscheint passend zum Release von Splatoon 2 am 21. Juli 2017 für die Nintendo Switch.

Neuer Trailer zur Einzelspielerkampagne

In der Direct zu ARMS wurde zudem ein neuer Trailer gezeigt, der die Einzelspielerkampagne von Splatoon 2 vorstellt. Falls ihr die Direct verpasst habt, hier nochmal der Trailer zum Nachschauen:

In der Einzelspielerkampagne verschwindet die Tintenfisch-Schwester Aioli und der Spieler bekommt von Limone den Auftrag, sie und den Riesen-Elektrowels wiederzufinden. Die Spieler können im Helden-Modus unterschiedliche Waffen nutzen um Hindernisse zu überwinden, Gegner zu besiegen und Endbosse zu erledigen. Dazu gehören die beliebten Klecksroller, Klecks-Konzentratoren und die neuen Duo-Kleckser. Der Helden-Modus ist als Trainingslager gedacht, in dem der Spieler alles lernt, was er in den turbulenten Multiplayer-Farbschlachten können muss.

Quelle: Nintendo Direct