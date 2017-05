Overwatch – Neue Skins, Emotes und Voice Lines

Kaum ein Tag vergeht, in dem man nichts über das kommende Overwatch-Jubiläumsevent erfährt. Vorgestern wurde es offiziell angekündigt, gestern gleich drei neue Karten präsentiert. Auch heute sind wieder einige neue Aspekte über das Event geleakt. Besonders Koreanische Quellen waren dabei für den Leak verantwortlich.

Here's a sneak peek at just a few of the new VOICE LINES coming soon to our #OverwatchAnniversary celebration.

The party begins May 23! 🎉🎂 pic.twitter.com/dMAgBGAZ5C

